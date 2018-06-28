Стало відомо про стан Сенцова: інформація від російської сторони

Стан незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова в цілому задовільний, проте у зв'язку з його голодуванням залишаються побоювання.

Про це розповіла уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, повідомляє "Интерфакс".

"У мене відбулася зустріч із Сенцовим, вона була досить тривалою, тривала близько години. Його стан здоров'я в цілому задовільний, але все одно залишається занепокоєння за розвиток подій, оскільки 46-й день голодування, а це завжди вимагає великої уваги", – розповіла Москалькова.

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Зазначимо, що 28 червня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова теж прибула в російську колонію, щоб відвідати Сенцова, проте її не впустили до політв’язня.