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22:53, 26 червня
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Стало відомо про стан Сенцова: інформація від російської сторони

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Стало відомо про стан Сенцова
Стало відомо про стан Сенцова / Фото з вільних мереж

Стан незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова в цілому задовільний, проте у зв'язку з його голодуванням залишаються побоювання.

Про це розповіла уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, повідомляє "Интерфакс".

"У мене відбулася зустріч із Сенцовим, вона була досить тривалою, тривала близько години. Його стан здоров'я в цілому задовільний, але все одно залишається занепокоєння за розвиток подій, оскільки 46-й день голодування, а це завжди вимагає великої уваги", – розповіла Москалькова.

Читайте також: Омбудсмен РФ пояснила, чи проситиме про помилування Сенцова

Зазначимо, що 28 червня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова теж прибула в російську колонію, щоб відвідати Сенцова, проте її не впустили до політв’язня.

Теги: Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ заручники Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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