Я не можу потрапити до жодного з наших політв’язнів, – Денісова розповіла про причини

У четвер, 28 червня, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула в колонію суворого режиму в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, щоб відвідати українського режисера та політв'язня Олега Сенцова, але її досі не пускають.

Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомила Людмила Денісова.

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Москалькова не бере слухавку. І мене не допускають. Ніхто не виходить до нас. Я хотіла заяву подати, щоб надали мені можливість зустрітися з Олегом Сенцовим, як я можу зустрітися з ним згідно з їх законодавством,

– розповідала Людмила Денісова.

Крім того, вона додає, що президент Російської Федерації Володимир Путін надав гарантії безперешкодного допуску в будь-яку хвилину без будь-яких попередніх умов до всіх українських політв’язнів, які утримуються на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Ці гарантії Путін двічі підтвердив 9 червня і 21 червня.

Ці перемовини відбулись за ініціативи нашого президента. І Петро Порошенко виконав свої зобов’язання. У Москалькової була заборона і Порошенко зняв цю заборону, і пані Москалькова відвідала Україну. Приїхала без перешкод і зустрілась у посольстві Російської Федерації з моряками "Норду", які були у списку щодо відвідування,

– повідомляє Денісова.

Також вона обурюється, що наша держава виконує свої зобов’язання, а Росія – не виконує.

Я не можу потрапити до жодного з наших політв’язнів. А Олег Сенцов уже сорок шосту добу голодує. І зараз Москалькова знаходиться тут, в колонії. Я – за воротами, і дивлюсь на те, як вона робить селфі на фоні колонії, де тримають нашого Олега,

– зазначила омбудсмен.