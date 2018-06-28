Денісова поїхала до Сенцова, проте не зможе відвідати політв'язня: у Росії назвали причину

Українська омбудсвумен Людмила Денісова вирушила до російської колонії, де відбуває покарання український режисер, політв'язень Олег Сенцов.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини розповіла у своєму Facebook.

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"Я відзначатиму День Конституції у Лабитнангі. Вже на півшляху до колонії, де відбуває покарання Олег Сенцов. До речі, летіла одним рейсом із Уповноваженою РФ Тетяною Москальковою. По прильоту, на жаль, пані Тетяна не захотіла їхати зі мною однією машиною, залишилася на полі .... напевно, чекати на якесь рішення (різниця у часі +2 години)", – розповіла омбудсвумен.

Водночас, речник російського омбудсмена Тетяни Москалькової Олексій Зловедов заявив, що Денісова не узгоджувала з російською стороною відвідання Сенцова, передає "Інтерфакс".

Дійсно, в регіоні перебуває уповноважена з прав людини Верховної Ради України, пані Денісова, яка прилетіла в регіон абсолютно самостійно, без узгодження із уповноваженим з прав людини в РФ і з відповідними структурами,

– сказав він.

Окрім того, Зловедов додав, що не планується і спільне відвідування Сенцова омбудсменами. Сама ж Москалькова, за його словами, "збирається зустрітися з Олегом Сенцовим, відвідати лікарню".

Нагадаємо, нещодавно уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що не буде писати президенту Росії Володимиру Путіну прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова, який у російській колонії голодує вже 46-й день.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.