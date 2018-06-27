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22:53, 26 червня
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У Кремлі пояснили, чому омбудсвумен України та Росії не можуть відвідати ув'язнених

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У Кремлі пояснили, чому омбудсвумен України та Росії не можуть відвідати ув'язнених
У Кремлі пояснили, чому омбудсвумен України та Росії не можуть відвідати ув'язнених / onsmi

Через "дефіцит довіри" українська та російська омбудсвумен не можуть відвідати ув'язнених. Таку заяву зробив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Про це повідомило Радіо Свобода.

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"Ситуація, дійсно, складається непроста… Тут цілком з об’єктивних причин гострий дефіцит довіри між сторонами, що зрозуміло. Також затягується процес узгодження, який ведеться по лінії і омбудсменів, і відповідних служб", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, у вівторок, 26 червня, у Києві та Москві одночасно уповноважені з прав людини України та Росії мали побачити людей, яких готують до обміну. Йдеться про засудженого в Україні екс-військового Максима Одинцова та незаконно утримуваного в РФ журналіста Романа Сущенка. Але зустрічі так і не відбулися.

Теги: Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія війна
Джерело: 24 Канал
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