У Кремлі пояснили, чому омбудсвумен України та Росії не можуть відвідати ув'язнених

Через "дефіцит довіри" українська та російська омбудсвумен не можуть відвідати ув'язнених. Таку заяву зробив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Про це повідомило Радіо Свобода.

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"Ситуація, дійсно, складається непроста… Тут цілком з об’єктивних причин гострий дефіцит довіри між сторонами, що зрозуміло. Також затягується процес узгодження, який ведеться по лінії і омбудсменів, і відповідних служб", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, у вівторок, 26 червня, у Києві та Москві одночасно уповноважені з прав людини України та Росії мали побачити людей, яких готують до обміну. Йдеться про засудженого в Україні екс-військового Максима Одинцова та незаконно утримуваного в РФ журналіста Романа Сущенка. Але зустрічі так і не відбулися.