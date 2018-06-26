"Гарантії надані Путіним не виконуються": Денісовій вкотре відмовили у зустрічі з Сущенком

Людмила Денісова зараз знаходиться у Росії і намагається зустрітися з українськими бранцями Кремля. Сьогодні, 26 червня, суд надав їй відмову на зустріч з Романом Сущенком.

Про це у прямому ефірі 24 каналу сказала українська омбудсвумен Людмила Денісова.

Читайте також: Євросуд вважає Сенцова українцем і вимагає від РФ інформації про його стан: озвучено дедлайн

Президент Петро Порошенко поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним і була домовленість, що мені нададуть повну можливість безперешкодно потрапити до наших політв'язнів на всій території РФ і тимчасово окупованому Криму. Це була гарантія президента Путіна. Я виїхала через всі домовленості і зараз вони кимось просто не виконуються.

– сказала Людмила Денісова.

За її словами, всі державні органи, які причетні до цього, не виконують гарантії, які були надані президентом Російської Федерації. Вона зараз готує запити до адміністрації президента Путіна.

Денісова відповіла на слова Москалькової, що немає механізму відвідин бранців з подвійним громадянством.

"Для того і є домовленості президентів України та Росії, щоб не визначати і не сперечатися, хто яке має громадянство. Ми переконані в тому, що всі наші бранці Кремля – громадяни України, але ми не можемо до них потрапити, тому президент Порошенко ініціював розмову з президентом РФ, щоби домовитися про зустріч української сторони з бранцями Кремля. Цим саме він гарантував синхронну, взаємну можливість пані Москалькової відввідувати своїх громадян на території України. Вона сьогодні безперешкодно приїхаала в місто Київ і зустрілася в посольстві з моряками судна "Норд", – зазначила Людмила Денісова.

За словами української омбудвумен, сьогодні президент прийняв важливе рішення, що вона повинна добитися, щоб гарантії, надані Путіним, були виконані і вона потрапила до наших бранців.