"Гарантии, предоставленные Путиным, не выполняются": Денисовой отказали во встрече с Сущенко

Людмила Денисова сейчас находится в России и пытается встретиться с украинскими пленниками Кремля. Сегодня, 26 июня, суд предоставил ей отказ на встречу с Романом Сущенко.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказала украинский омбудсвумен Людмила Денисова.

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Президент Петр Порошенко пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным и была договоренность, что мне предоставят полную возможность беспрепятственно попасть к нашим политзаключенным на всей территории РФ и временно оккупированном Крыму. Это была гарантия президента Путина. Я выехала через все договоренности и сейчас они кем-то просто не выполняются.

– сказала Людмила Денисова.

По ее словам, все государственные органы, которые причастны к этому, не выполняют гарантии, предоставленные президентом Российской Федерации. Она сейчас готовит запросы в администрацию президента Путина.

Денисова ответила на слова Москальковой, что нет механизма посещения пленников с двойным гражданством.

"Для того и есть договоренности президентов Украины и России, чтобы не определять и не спорить, кто какое имеет гражданство. Мы убеждены в том, что все наши пленники Кремля – ​​граждане Украины, но мы не можем к ним попасть, поэтому президент Порошенко инициировал разговор с президентом РФ, чтобы договориться о встрече украинской стороны с пленниками Кремля. Этим именно он гарантировал синхронную, взаимную возможность госпожи Москальковой посетить своих граждан на территории Украины. Она сегодня беспрепятственно приехала в город Киев и встретилась в посольстве с моряками судна "Норд", – отметила Людмила Денисова.

По словам украинского омбудвумена, сегодня президент принял важное решение, что она должна добиться, чтобы гарантии, предоставленные Путиным, были выполнены и она попала к нашим пленникам.