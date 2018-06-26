Євросуд вважає Сенцова українцем і вимагає від РФ інформації про його стан: озвучено дедлайн

Європейський суд з прав людини очікує до середи, 27 червня, від Росії інформацію про стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова.

Відповідь Євросуду у своєму Facebook повідомив заступник міністра юстиції України – уповноважений з питань ЄСПЛ в Мін'юсті Іван Ліщина.

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Європейський суд з прав людини відповів на подання уряду України щодо застосування Правила 39 Регламенту Суду щодо Олега Сенцова,

– зазначив Ліщина.

Він нагадав, що 22 червня Кабінет міністрів України просив вказівок Суду до РФ з метою надання повної інформації щодо медичного стану Олегу та можливості відвідати українського режисера Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій.

"Суд зазначив, що у відповідь на аналогічну заяву, подану адвокатами самого пана Сенцова, черговий суддя прийняв рішення зробити інформаційний запит на підставі Правила 54 до РФ щодо стану здоров’я Олега та надав термін до 27 червня для надання такої інформації", – пояснив представник Мін'юсту України рішення ЄСПЛ.

Іван Ліщина наголосив, що своїм рішенням Євросуд підтвердив, що вважає Олега Сенцова громадянином України.

Після комунікації справи, уряд України буде запрошено взяти участь у справі у якості третьої особи... Нагадаю, що цей пункт передбачає, що "у всіх справах, які розглядає Палата або Велика Палата, Висока Договірна Сторона, громадянин якої є заявником, має право подавати свої письмові зауваження і брати участь у слуханнях". Отже Європейський суд вважає Сенцова громадянином України,

– пояснив Ліщина.

Водночас ЄСПЛ не надав прямої відповіді на вимогу уряду України надати Людмилі Денісовій доступ до Сенцова, тому українська сторона готує додаткову заяву з цього питання.

Напередодні з офіційною заявою з проханням помилувати українського режисера Олега Сенцова до Росії звернувся генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд. Водночас у Кремлі заявили, що самого лише прохання від генсека Ради Європи для Путіна не достатньо, щоб Сенцов був помилуваний.



Незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування. Він вимагає звільнення усіх українців-політв'язнів Кремля на території Росії та окупованого Криму.