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Генсек Ради Європи офіційно просить Путіна звільнити Сенцова

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Турбйорн Яґланд
Турбйорн Яґланд / РЄ

Про помилування українського режисера Олега Сенцова президента Росії Володимира Путіна офіційно попросив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Генсеку, як офіційному керівнику Ради Європи, право на таке прохання надає Європейська конвенція з прав людини.

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"Документ відправили, чекаємо на офіційне підтвердження дипломатичними каналами Росії", – зазначили у прес-службі Ради Європи.

Нагадаємо, раніше у Кремлі неодноразово підкреслювали, що складність у питанні про обмін Олега Сенцова, полягає в тому, що його засудили за тяжкою статтею та він є громадянином Росії, хоча режисер громадянств інших країн не приймав. Раніше 38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з Путіним він підняв питання українських політв'язнів.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини політики Олег Сенцов Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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