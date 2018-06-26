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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Генсек Совета Европы официально просит Путина освободить Сенцова

13 Читати новину українською
Турбьерн Ягланд
Турбьерн Ягланд / СЭ

О помиловании украинского режиссера Олега Сенцова президента России Владимира Путина официально попросил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Генсеку, как официальному руководителю Совета Европы, право на такую просьбу предоставляет Европейская конвенция по правам человека.

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"Документ отправили, ждем официального подтверждения дипломатическим каналам России", – отметили в пресс-службе Совета Европы.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что сложность в вопросе об обмене Олега Сенцова, заключается в том, что его осудили по тяжкой статье и он является гражданином России, хотя режиссер гражданств других стран не принимал. Ранее 38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с Путиным он поднял вопрос об украинских политзаключенных.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Евросоюз Олег Сенцов Новости политики
Источник: 24 Канал
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