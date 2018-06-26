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Евросуд считает Сенцова украинцем и требует от РФ информации о его состоянии: озвучен дедлайн

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото из открытых источников

Европейский суд по правам человека ожидает в среду, 27 июня, от России информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Ответ Евросуда в своем Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина.

Европейский суд по правам человека ответил на представление Правительства Украины о применении Правила 39 Регламента Суда в отношении Олега Сенцова,
– отметил Лещина.

Он напомнил, что 22 июня Кабинет министров Украины просил указаний Суда в РФ с целью предоставления полной информации относительно медицинского состояния Олега и возможности посетить украинского режиссера Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой.

"Суд отметил, что в ответ на аналогичное заявление, поданное адвокатами самого господина Сенцова, дежурный судья принял решение сделать информационный запрос на основании Правила 54 к РФ относительно состояния здоровья Олега и предоставил срок до 27 июня для предоставления такой информации", – пояснил представитель Минюста Украины решения ЕСПЧ.

Иван Лищина подчеркнул, что своим решением Суд подтвердил, что считает Олега Сенцова гражданином Украины.

После коммуникации дела, правительство Украины будет приглашено принять участие в деле в качестве третьего лица... Напомню, что этот пункт предусматривает, что "во всех делах, которые рассматривает Палата или Большая Палата, Высокая Договорная Сторона, гражданин которой является заявителем, вправе представлять свои письменные замечания и принимать участие в слушаниях". Следовательно, Европейский суд считает Сенцова гражданином Украины,
– пояснил Лещина.

В то же время ЕСПЧ не дал прямого ответа на требование правительства Украины предоставить Людмиле Денисовой доступ к Сенцову, поэтому украинская сторона готовит дополнительное заявление по этому вопросу.

Накануне с официальным заявлением с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова к России обратился генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. В то же время в Кремле заявили, что самой лишь просьбы от генсека Совета Европы для Путина не достаточно, чтобы Сенцов был помилован.

Незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку. Он требует освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля на территории России и оккупированного Крыма.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ Украина – Россия заложники Евросоюз Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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