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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

В Кремле объяснили, почему омбудсвумен Украины и России не могут посетить заключенных

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В Кремле объяснили, почему омбудсвумен Украины и России не могут посетить заключенных
В Кремле объяснили, почему омбудсвумен Украины и России не могут посетить заключенных / onsmi

Из-за "дефицита доверия" украинская и российская омбудсвумен не могут посетить заключенных. Такое заявление сделал представитель президента России Дмитрий Песков.

Об этом сообщил Радио Свобода.

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"Ситуация, действительно, складывается непростая... Здесь вполне по объективным причинам острый дефицит доверия между сторонами, что понятно. Также затягивается процесс согласования, который ведется по линии и омбудсменов и соответствующих служб", – сказал Песков.

Напомним, во вторник, 26 июня, в Киеве и Москве одновременно уполномоченные по правам человека Украины и России должны были увидеть людей, которых готовят к обмену. Речь идет об осужденном в Украине экс-военном Максиме Одинцове и незаконно удерживаемом в РФ журналисте Романе Сущенко. Но встречи так и не состоялись.

Теги: Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ война
Источник: 24 Канал
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