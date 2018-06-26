Українці в полоні РФ: чому Денісова ще не зустрілась із жодним українським політв'язнем

У вівторок, 26 червня, у Києві та Москві одночасно уповноважені з прав людини України та Росії мали побачити людей, яких готують до обміну. Йдеться про засудженого в Україні екс-військового Максима Одинцова та незаконно утримуваного в РФ журналіста Романа Сущенка. Але зустрічі так і не відбулися. Омбудсвумен прийшли до СІЗО, але побачити бажаних осіб не змогли.

Її обличчя навряд чи можна назвати впізнаваним, але російську омбудсвумен в Україні зачекались. Бо це, здається, останній шанс пробитися до українських політв'язнів в Російській Федерації. Бо все, що зараз відомо про бранців, – лише слова російських чиновників, яким важко довіряти.

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"Він встає, ходить по камері. 15 метрів камера. 2 вікна. Приміщення провітрюється", – розповіла уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова про Олега Сенцова, який голодує вже 44 дні.

Є ще Володимир Балух, чиє голодування триває вже 100 днів. Є ще 70 інших українських політв'язнів, до яких українську омбудсвумен не пускають. Вона там вже майже 2 тижні. Увесь цей час від російських бюрократів чути одні лише відмовки. 26 травня планувала побачитись із журналістом Романом Сущенком.

Я чекаю знову на рішення суду, і когось іншого, хто буде виконувати ці домовленості, досягнуті між президентами,

– прокоментувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

А от російська уповноважена у вівторок, 26 червня, вже побачилась із сімома громадянами – членами екіпажу риболовецького судна "Норд". Вони перебувають в Російському посольстві. На умовах паритетності українська сторона врешті вимагає від РФ поступок.

Москалькова стверджує, що сприятиме у цьому процесі, але це не в її повноваженнях. Її до СІЗО у Києві не пустили. Там і перебуває засуджений за держзраду екс-український військовий Максим Одинцов.

В ізоляторі тимчасового тримання від Москалькової попросили додаткові документи від українського Мін'юсту. Та, за її словами, вона на них не чекатиме, і поки повернеться до Москви. Такого довгоочікуваного прориву для українських політв'язнів так і не відбулось. Українська омбудсвумен жодного політв'язня поки що так і не побачила.