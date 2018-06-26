23:06
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 15°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, сьогодні
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Українці в полоні РФ: чому Денісова ще не зустрілась із жодним українським політв'язнем

110 Читать новость на русском

У вівторок, 26 червня, у Києві та Москві одночасно уповноважені з прав людини України та Росії мали побачити людей, яких готують до обміну. Йдеться про засудженого в Україні екс-військового Максима Одинцова та незаконно утримуваного в РФ журналіста Романа Сущенка. Але зустрічі так і не відбулися. Омбудсвумен прийшли до СІЗО, але побачити бажаних осіб не змогли.

Її обличчя навряд чи можна назвати впізнаваним, але російську омбудсвумен в Україні зачекались. Бо це, здається, останній шанс пробитися до українських політв'язнів в Російській Федерації. Бо все, що зараз відомо про бранців, – лише слова російських чиновників, яким важко довіряти.

Читайте також:  Зал був заповнений вщент глядачами: киянам показали фільм про Олега Сенцова

"Він встає, ходить по камері. 15 метрів камера. 2 вікна. Приміщення провітрюється", – розповіла уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова про Олега Сенцова, який голодує вже 44 дні.

Є ще Володимир Балух, чиє голодування триває вже 100 днів. Є ще 70 інших українських політв'язнів, до яких українську омбудсвумен не пускають. Вона там вже майже 2 тижні. Увесь цей час від російських бюрократів чути одні лише відмовки. 26 травня планувала побачитись із журналістом Романом Сущенком.

Я чекаю знову на рішення суду, і когось іншого, хто буде виконувати ці домовленості, досягнуті між президентами,
– прокоментувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

А от російська уповноважена у вівторок, 26 червня, вже побачилась із сімома громадянами – членами екіпажу риболовецького судна "Норд". Вони перебувають в Російському посольстві. На умовах паритетності українська сторона врешті вимагає від РФ поступок.

Москалькова стверджує, що сприятиме у цьому процесі, але це не в її повноваженнях. Її до СІЗО у Києві не пустили. Там і перебуває засуджений за держзраду екс-український військовий Максим Одинцов.

В ізоляторі тимчасового тримання від Москалькової попросили додаткові документи від українського Мін'юсту. Та, за її словами, вона на них не чекатиме, і поки повернеться до Москви. Такого довгоочікуваного прориву для українських політв'язнів так і не відбулось. Українська омбудсвумен жодного політв'язня поки що так і не побачила. 

Автор: Роман Пагулич, Анна Сердюк
Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія заручники
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук