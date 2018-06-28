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22:53, 26 червня
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Резолюція ПАРЄ щодо українських політв’язнів: про що мовиться у документі

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Українська делегація в ПАРЄ
Українська делегація в ПАРЄ / Facebook-сторінка Ірини Геращенко

У схваленій 28 червня резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії.

Про це на своїй Facebook-сторінці написала віце-спікер Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко.

24 канал повідомляв, що 28 червня ПАРЄ 77 своїми голосами схвалила проект резолюції щодо українських політв'язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

У схваленій резолюції ПАРЄ також містяться вимоги допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та інших гуманітарних організацій у зону конфлікту і на окуповані Росією території, до українських політв'язнів в РФ.

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ПАРЄ звертається до РФ з вимогою звільнити О. Сенцова, В. Балуха, П. Гриба, інших політв‘язнів і заручників як на окупованих Донбасі і Криму, так і з тюрем РФ. Також вимагають доступу обмудсмену,
– мовиться у повідомленні Геращенко.

Вона зазначила, що також були схвалені поправки української делегації щодо вимоги допуску медиків, гуманітарних місій, а також "визнати, що і українці, незаконно утримувані на окупованих територіях, є ув'язненими, заручниками Кремля".

Геращенко наголосила, що резолюції ПАРЄ "підсилюють відповідальність РФ, формують доказову базу для міжнародних судів", це важливий фактор для українських юристів і дипломатів, які готують позови до міжнародних судів проти Росії про тортури українців.

При цьому політик заявила про відсутність сумнівів у тому, що Росія не має наміру реагувати на резолюції ПАРЄ, однак Україна "не може мовчати", навпаки, повинна активізувати у всьому світі тему звільнення заручників.

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Тільки тиск, тільки увага до теми заручників на всіх міжнародних майданчиках. Тому сьогодні було дуже важливе обговорення, й наші європейські партнери дізналися дуже багато про тортури, сексуальні злочини, психологічний тиск і знущання над українцями. Нам вдалося звернути увагу ПАРЄ, а значить парламентарів всіх європейських країн, на той факт, що в РФ йде Чемпіонат світу з футболу, а в цей час в тюрмах вмирають українські політв‘язні,
– мовиться у повідомленні Геращенко.

Вона також висловила впевненість, що після цих дебатів в інших європейських парламентах відбудуться відповідні слухання і будуть схвалені заяви з вимогою звільнення політв'язнів.

 

Теги: Новини політики ПАРЄ Українці в полоні РФ заручники Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Анексія Криму Європа Ірина Геращенко Катування
Джерело: 24 канал
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