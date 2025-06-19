Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис президента Володимира Зеленського.

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Хто повернувся під час обміну 19 червня

Це черговий етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі і поранені".

Більшість зі звільнених з полону цього разу перебувала в полоні з 2022 року.

Захисники воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині.

Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну,

– написав президент Зеленський.

Обмін полоненими 19 червня / Фото Володимира Зеленського

Як додали у Коордштабі, усі визволені представники рядового та сержантського складу. Значна частина із них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

На воїнів чекають медичні обстеження, вони отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації.