Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис президента Володимира Зеленського.
Дивіться також Росія бреше про кількість полонених в Україні: у ГУР пояснили мету маніпуляцій ворога
Хто повернувся під час обміну 19 червня
Це черговий етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі і поранені".
Більшість зі звільнених з полону цього разу перебувала в полоні з 2022 року.
Захисники воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині.
Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну,
– написав президент Зеленський.
Обмін полоненими 19 червня / Фото Володимира Зеленського
Як додали у Коордштабі, усі визволені представники рядового та сержантського складу. Значна частина із них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
На воїнів чекають медичні обстеження, вони отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації.