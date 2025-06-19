Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского.

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Кто вернулся во время обмена 19 июня

Это очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые".

Большинство из освобожденных из плена на этот раз находились в плену с 2022 года.

Защитники воевали в Донецкой области, Запорожье, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской области.

Работаем над возвращением наших людей. Спасибо всем, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель – освободить каждого и каждую,

– написал президент Зеленский.

Обмен пленными 19 июня / Фото Владимира Зеленского

Как добавили в Коордштабе, все освобожденные представители рядового и сержантского состава. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

На воинов ждут медицинские обследования, они получат помощь по физической и психологической реабилитации.