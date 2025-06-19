Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова для LIGA.net.

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Россияне врут о количестве пленных

Андрей Юсов опроверг информацию о том, что в Украине якобы не осталось российских военнопленных после масштабного обмена "1000 на 1000".

Говорится о заявлениях пропагандистов, что в плену в Украине осталось якобы только около 1 300 военнослужащих России, а в плену оккупантов – "почти 10 000" украинских воинов. Юсов заверил, что это ложь.

Это ложь, если коротко. Ложь, которая намеренно разгоняется с поводом посеять панику, уныние внутри украинского общества, ну и, конечно, нарастить какие-то патриотические настроения внутри России,

– пояснил он.

Юсов подчеркнул, что "десятков тысяч" украинских пленных в России нет, а тысячи российских пленных в Украине – есть. "И работа по пополнению обменного фонда будет продолжена несмотря на различные манипуляции. Мы не комментируем конкретные цифры, но речь идет о тысячах российских оккупантов в украинском плену", – сказал он.