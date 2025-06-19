О ситуации на разных направлениях фронта, в городах и селах Украины и на международной арене 19 июня, рассказывает 24 Канал.

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Что произошло за сутки

06:00, 19 июня

Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет

Путин заявил о готовности к переговорам с Владимиром Зеленским, но отказывается признавать действующего президента Украины легитимным для подписания каких-либо соглашений.

"Нам все равно, кто ведет переговоры, я даже готов встречаться. Но когда будет завершающий этап... подпись должна стоять легитимной власти", – заявил Путин, намекая на то, что считает действующего президента Украины непригодным для заключения международных соглашений.

01:09, 19 июня

В Киевской области работает ППО

Киевская областная военная администрация сообщила в социальных сетях, что в регионе есть дроны и работают силы противовоздушной обороны. Также в Киевской городской военной администрации констатировали, что есть угроза для столицы.

На Киев направляются вражеские дроны, может быть слышно работу ПВО,
– написал глава ведомства Тимур Ткаченко.