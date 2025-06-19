01:09, 19 июня

Киевская областная военная администрация сообщила в социальных сетях, что в регионе есть дроны и работают силы противовоздушной обороны. Также в Киевской городской военной администрации констатировали, что есть угроза для столицы.

На Киев направляются вражеские дроны, может быть слышно работу ПВО,

– написал глава ведомства Тимур Ткаченко.