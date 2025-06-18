Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Где сейчас воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
21:48, 18 июня
БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Южное.
21:45, 18 июня
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. Беспилотник севернее Сум, курс южный.
21:36, 18 июня
БПЛА в южной части Днепропетровщины, курс северный.
БПЛА в западной части Херсонщины, курс западный.
20:55, 18 июня
БПЛА в восточной части Херсонщины, курсом на Днепропетровщину.