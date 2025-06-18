Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Це не кінець світу, – ЦПД про збільшення виробництва "Шахедів" Росією
Де зараз повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
21:48, 18 червня
БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне.
21:45, 18 червня
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Безпілотник північніше Сум, курс південний.
21:36, 18 червня
БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс північний.
БпЛА в західній частині Херсонщини, курс західний.
20:55, 18 червня
БпЛА в східній частині Херсонщини, курсом на Дніпропетровщину.