Кажуть, що не все так критично. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу ЦПД Андрія Коваленка.

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Кількість "Шахедів" буде нівельована ШІ

Коваленко зауважив, що збільшення Росією обсягів виробництва "Шахедів" – це "знову про кількість, якій протистоятиме якість".

Йдеться про fpv-перехоплювачів і пілотів. Окрім того, ШІ-технології із захисту також не стоять на місці.

Вся ця їх кількість буде нівельована. Надалі технології розвиватимуться – будуть алгоритми ШІ "ухилення від загрози", коли дрони і зброя на ШІ намагатиметься ухилятися від перехоплення, але і алгоритми перехоплення прогресуватимуть. І це про велику гонку ШІ між Китаєм та Заходом,

– написав глава ЦПД.

Він додав, що це "от і вся картина" і робити "кінця світу" з цього не потрібно.

Нагадаємо, що раніше спеціаліст з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов написав, що "Росія "рознесе" нам всю країну "Шахедами"" через масштабування виробництва цих ударних БпЛА.

"Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нашій інфраструктурі, виробництву, та оборонним спорудам кінець. Основний акцент повинен бути на масовому випуску дронів-перехоплювачів і навчанні військових по всій країні їх використанню. Часу у нас немає", – написав він.

Нагадаємо, що у ніч на 18 червня росіяни знову атакували Україну "Шахедами". Цього разу вони запустили 58 ударних БпЛА.