Авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі 24 Каналу розповів, що живе в тому районі, куди влучив "Шахед" у багатоповерхівку. Характерною особливістю цього удару було те, що дрони пікірували з великої висоти і на високій швидкості – це новий елемент у тактиці російського застосування "Шахедів".

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Ворог перезавантажив ППО

Він додав, що є 2 нові риси російських атак "Шахедами":

перша – вони заходять з великої висоти у пікіруванні.

– вони заходять з великої висоти у пікіруванні. друга – запускаються масовано, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони.

Я чув усі 12 "Шахедів", які впали в нашому районі минулої ночі.

Усі вибухи були такої сили, що в квартирах здригалися навіть двері – це було дуже відчутно,

– розповів Валерій Романенко.

Він додав, що Повітряні сили спеціально розділили цілі: "Шахеди" і "Герані" – загалом було 280 "Шахедів" із 440 ударних безпілотників. Із них вдалося збити 85%.

Мобільні групи не встигали перехоплювати дрони на маршруті, коли ті вже підлітали до житлових районів. Росіяни використали тактику перевантаження та пікірування на високій швидкості, за якої мобільним групам надзвичайно складно діяти: кулемети не дістають на такій висоті, а при такій швидкості не залишається часу для наведення та влучного пострілу.

Саме тому, здебільшого, "Шахеди" прорвалися до міста. Якщо раніше вдавалося збивати 90 – 95%, інколи навіть усі 100% дронів, то нині, поки не буде розроблено нових методів боротьби з новими російськими тактиками, вони прориватимуться,

– зауважив Романенко.

Романенко пояснив, що 2000 ракет Міністерство оборони США передало на Близький Схід, хоча там вони не є критично потрібними. Іран обстрілює Ізраїль балістичними ракетами, проти яких ці малі "антишахедні" ракети неефективні.

Через нестачу ракет і нову тактику ворога, проти якої ще не розроблено належних заходів протидії, збільшується кількість дронів, що досягають цілей.