01:09, 19 червня

Київська обласна військова адміністрація повідомила у соціальних мережах, що в регіоні є дрони й працюють сили Протиповітряної оборони. Також у Київській міській військовій адміністрації констатували, що є загроза для столиці.

На Київ прямують ворожі дрони, може бути чутно роботу ППО,

– написав очільник відомства Тимур Ткаченко.