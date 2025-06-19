Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова для LIGA.net.

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Росіяни брешуть про кількість полонених

Андрій Юсов спростував інформацію про те, що в Україні нібито не залишилося російських військовополонених після масштабного обміну "1000 на 1000".

Мовиться про заяви пропагандистів, що в полоні в Україні залишилось нібито лише близько 1 300 військовослужбовців Росії, а у полоні окупантів – "майже 10 000" українських воїнів. Юсов запевнив, що це брехня.

Це брехня, якщо коротко. Брехня, яка навмисно розганяється з приводом посіяти паніку, зневіру всередині українського суспільства, ну і, звичайно, наростити якісь патріотичні настрої всередині Росії,

– пояснив він.

Юсов підкреслив, що "десятків тисяч" українських полонених у Росії немає, а тисячі російських полонених в Україні – є. "І робота з поповнення обмінного фонду буде продовжена попри різноманітні маніпуляції. Ми не коментуємо конкретні цифри, але йдеться про тисячі російських окупантів в українському полоні", – сказав він.