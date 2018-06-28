ПАРЄ схвалила резолюцію щодо українських політв'язнів

У четвер, 28 червня, Парламентська Асамблея Ради Європи схвалила проект резолюції щодо українських політв'язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Про це у Facebook повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Резолюція ПАРЄ по українських політичних в‘язнях в РФ і Криму ухвалена! 77 за! Росії знову вказали на її злочини", – мовиться у повідмоленні.

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Зазначимо, що на сьогодні в Росії та в окупованому Криму незаконно утримуються 64 українських політв'язня, 27 яких перебувають на території РФ. 58 – затримані у Криму чи у справах, пов'язаних з півостровом. Ці цифри не враховують в'язнів, що утримуються на території окупованих територій Донеччини та Луганщини.