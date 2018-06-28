Геращенко назвала кількість українських заручників, яких звільнили з полону протягом 3 років

У четвер, 28 червня, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що за більш ніж 3 роки з полону на окупованих територіях України вдалося звільнити більше 200 ув'язнених.

Про це Геращенко сказала під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), де тривають дебати щодо українських політв'язнів.

Я вже більше трьох років представляю Україну в гуманітарній групі, яка працює в Мінську. За цей час титанічними зусиллями вдалося звільнити понад 200 ув'язнених на окупованих територіях,

– сказала Геращенко.

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Вона також наголосила, що українська делегація наполягає на тому, щоб до резолюції ПАРЄ про українських політв'язнів було внесено відповідальність Росії й за утримання українців на окупованих територіях.

Україна також вимагає доступу до ув'язнених для міжнародних гуманітарних місій і лікарів.

"Ці поправки, попри спротив лівих, були підтримані комітетом", – написала Геращенко.