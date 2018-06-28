Геращенко назвала количество украинских заложников, которых освободили из плена в течение 3 лет

В четверг, 28 июня, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что за более чем 3 года из плена с оккупированных территории Украины удалось освободить более 200 заключенных.

Об этом Геращенко сказала во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где продолжаются дебаты относительно украинских политзаключенных.

Я уже более трех лет представляю Украину в гуманитарной группе, которая работает в Минске. За это время титаническими усилиями удалось освободить более 200 заключенных на оккупированных территориях,

– сказала Геращенко.

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Она также отметила, что украинская делегация настаивает на том, чтобы в резолюции ПАСЕ об украинских политзаключенных была внесена ответственность России и за содержание украинцев на оккупированных территориях.

Украина также требует доступа к заключенным для международных гуманитарных миссий и врачей.

"Эти поправки, несмотря на сопротивление левых, были поддержаны комитетом", – написала Геращенко.