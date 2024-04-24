В ведомстве отметили 24 апреля, отвечая на вопросы граждан: ГП "Документ" не входит в их вертикаль власти. Это отдельная компания, что подчиняется Государственной миграционной службе Украины.
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Что нужно знать о ГП "Документ"
Как отмечают в МИД, консульские услуги ведомство предоставляет гражданам Украины в таких зарубежных дипломатических учреждениях:
- посольства;
- генеральные консульства;
- консульства Украины.
Среди этого перечня нет паспортных столов, организацией которых в Украине и за рубежом занимается ГП "Документ".
ГП "Документ" не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы. Оно входит в систему управления ГМС Украины,
– пишут в министерстве иностранных дел.
Также в ведомстве вспомнили о постановлении Кабмина от 23 апреля 2024 года, которое касается того, что украинские мужчины призывного возраста не смогут больше получать паспорта за пределами Украины.
В компании "Документ", среди прочего, констатировали: подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.
Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации,
– указано в сообщении.
Однако в ГП добавляют, что зарубежные филиалы предприятия обязательно сообщат всех пользователей услуг о возобновлении работы систем выдачи документов. Следует следить за официальными ресурсами компании.
Отметим, что 23 апреля МИД сообщил о временном прекращении приема новых заявлений на совершение консульских действий для мужчин от 18 до 60 лет, временно находящихся за рубежом.
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Исключение – заявления об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину. Кроме того, в постановлении Кабмина указано всего 8 категорий граждан, которые все же смогут получить документы за рубежом. В частности, речь идет об опекунах родителей или детей с инвалидностью.