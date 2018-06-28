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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

ПАСЕ приняла резолюцию в отношении украинских политзаключенных

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ПАСЕ приняла резолюцию в отношении украинских политзаключенных
ПАСЕ приняла резолюцию в отношении украинских политзаключенных / Фото из свободных источников

В четверг, 28 июня, Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла проект резолюции в отношении украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

"Резолюция ПАСЕ относительно украинских политических узников в РФ и Крыму принята! 77 за! России снова указали на ее преступления", – говорится в сообщении.

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Отметим, что на сегодня в России и в оккупированном Крыму незаконно находятся 64 украинских политзаключенніх, 27 из которых находятся на территории РФ. 58 – задержанные в Крыму или в делах, связанных с полуостровом. Эти цифры не учитывают узников, содержащихся на территории оккупированных территорий Донетчины и Луганщины.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ ПАСЕ заложники Владимир Арьев
Источник: 24 канал
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