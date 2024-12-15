Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, заметив, что такое заявление Эрдогана является довольно неожиданным. Но вряд ли это свидетельствует, что он собирается присоединить к себе эти территории. По крайней мере он четко говорил, что не посягает на территорию Сирии.

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О чем свидетельствует заявление Эрдогана

Как считает Фесенко, Эрдоган намекнул, что в свое время это были турецкие территории. Он не говорил, что собирается их вернуть. Однако тут есть свои нюансы.

Само по себе это опасное заявление. Думаю, что Эрдоган заигрывает с империалистическими настроениями, которые существуют у части турецкого общества. Он сам является носителем таких взглядов. Одно дело, если это будет попытка влиять на регион. Другое дело – если тут речь идет о территориальном посягательстве,

– сказал Фесенко.

Российский диктатор Владимир Путин наплевал на нерушимость границ, когда еще аннексировал Крым и начал войну против Украины в 2014 году. Если кто-то начнет так же действовать, то мир быстро скатится к хаосу.

Думаю, что это заявление – пробная "пуля" относительно того, как на это будут реагировать на Ближнем Востоке, в Европе, в США. Но не может быть речи об изменении границ. Это спровоцирует новые и жестокие войны,

– подчеркнул Фесенко.

Добавим, сирийский диктатор Башар Асад сбежал в Россию после успешного наступления повстанцев. Местные уже показали, как выглядит его резиденция.