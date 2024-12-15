Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що така заява Ердогана є досить несподіваною. Але навряд чи це свідчить, що він збирається приєднати до себе ці території. Принаймні він чітко говорив, що не зазіхає на територію Сирії.

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Про що свідчить заява Ердогана

Як вважає Фесенко, Ердоган натякнув, що свого часу це були турецькі території. Він не казав, що збирається їх повернути. Однак тут є свої нюанси.

Сама по собі це небезпечна заява. Думаю, що Ердоган заграє з імперіалістичними настроями, які існують у частини турецького суспільства. Він сам є носієм таких поглядів. Одна річ, якщо це буде намагання впливати на регіон. Інша річ – якщо тут йдеться про територіальне зазіхання,

– сказав Фесенко.

Російський диктатор Владімір Путін наплював на непорушність кордонів, коли ще анексував Крим та почав війну проти України у 2014 році. Якщо хтось почне так само діяти, то світ швидко скотиться до хаосу.

Думаю, що ця заява – пробна "куля" щодо того, як на це реагуватимуть на Близькому Сході, в Європі, у США. Але не може бути мови про зміни кордонів. Це спровокує нові та жорстокі війни,

– підкреслив Фесенко.

Додамо, сирійський диктатор Башар Асад втік до Росії після успішного наступу повстанців. Місцеві вже показали, який має вигляд його резиденція.