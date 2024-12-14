Журналистам The New York Times удалось попасть в президентский дворец, информирует 24 Канал. Интерьер дворца действительно впечатляет.

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Дворец – свидетельство режима

8 декабря, когда оппозиция зашла в Дамаск, Башар Асад поспешно покинул Сирию. Сразу после этого простые сирийцы впервые получили доступ к президентскому дворцу - символу его режима. Ранее запрещенная для народа резиденция стала местом, куда люди начали приходить, чтобы собственными глазами увидеть, как жил лидер, ответственный за многочисленные преступления против своего народа.



Сирийцы получили доступ к дворцу Асада / Фото The New York Times

В первые дни после освобождения дворец заполнили толпы: люди фотографировались в роскошных комнатах, громили мебель, выкручивали люстры, снимали картины и портреты Асада. Некоторые комнаты даже пострадали от пожара, но серьезного ущерба зданию избежать удалось.



Дворец фактически не получил повреждений / Фото The New York Times

Как выглядит роскошь бывшего режима

Даже после разрушений интерьеры дворца демонстрируют, в какой роскоши жил Башар Асад. Красные ковры, деревянная мебель, модернистские скульптуры и дорогая посуда напоминают об эксцентричности резиденции. В столовой остались тарелки от известного бренда Villeroy & Boch, каждая из которых стоит около $100, а также чайник с сирийским флагом.

Дворец был не только местом жительства Асада, но и центром управления страной. Здесь располагались офисы его приближенных, среди которых кабинет многолетней советницы Бутайны Шаабан. Личный офис советницы украшали книги, памятные фото с Асадом и даже обложка журнала Time 1983 года с изображением отца Башара, Хафеза Асада.

Среди вещей, поражающих, - дорогие подарки от мировых лидеров. Например, бюсты и мемориальные доски, 60-сантиметровый золотой верблюд из Саудовской Аравии, позолоченный Коран и даже фото британской королевы Елизаветы II с ее мужем, подаренное в 2002 году. Кроме этого, журналисты нашли многочисленные драгоценности, элитную одежду и аксессуары, принадлежавшие семье Асада.



Даже после разгрома, дворец – роскошный / Фото The New York Times

Дворец Асада – пропасть между бедностью и роскошью

Для многих сирийцев президентский дворец стал напоминанием об огромной пропасти между властью и народом. Один из повстанцев, Абу Овейс, который провел журналистов на экскурсию, отметил, что большинство сирийцев всю жизнь жили в бедности, пока Асад и его окружение наслаждались роскошью.

Местные жители, которые раньше даже не могли приблизиться к дворцу, теперь гуляют в его парке, фотографируются и делятся воспоминаниями о годах гнета. Как отметил Халед Баккар, пострадавший от репрессий режима, сирийцам теперь важно преодолеть страх перед будущим и построить новую страну.

Его дочь Батул, которая работает врачом, добавила, что хотя впереди много вызовов, свержение режима дает надежду: "Мы хотим оставить прошлое позади и создать лучшее будущее".

Роскошная резиденция теперь станет напоминанием о жестокости режима Башара Асада и одновременно символом его падения.