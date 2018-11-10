Исключение России из Совета Европы: у Путина сделали новое громкое заявление

В МИД России утверждают, что у Совета Европы без России "вряд ли может быть будущее". Поэтому о выходе страны из организации речи не идет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, пишет ТАСС.

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Так, в российском ведомстве в ситуации с возможным исключением России традиционно обвиняют "определенные силы".

Ни о каком исключении речь не идет. Мы знаем, что есть силы, которые хотели бы развернуть этот кризис в сторону исключения РФ из Совета Европы, но это абсолютно тупиковый подход, поскольку у организации без России вряд ли есть будущее,

– заявил Грушко.

Российский дипломат считает, что кризис якобы обусловлен ​​"несоответствием" внутренних процедур Парламентской ассамблеи Совета Европы фундаментальным принципам Совета Европы. По его словам, "ситуация, когда Россия лишена своих фундаментальных прав в организации, является неприемлемой".

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы отказался голосовать за изменение санкционных правил в отношении России и отложил решение этого вопроса на следующий год. Это означает, что Россия не возобновит своего участия в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за неуплаты взносов.



24 апреля ПАСЕ своим решением признал, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменил формулировку резолюции, в которой констатировал оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.



28 июня ПАСЕ принял резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев из российских тюрем.

Что такое Совет Европы?Это международная организация в европейском пространстве, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Совещательными органами в организации является Венецианская комиссия – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, и конгресс местных и региональных властей Европы – консультативный орган, представляющий местные и региональные власти. Один из крупнейших успехов Рады это Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года.