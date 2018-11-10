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      Виключення Росії із Ради Європи: у Путіна зробили нову гучну заяву

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      Росія не бачить майбутнього Ради Європи без своєї участі
      Росія не бачить майбутнього Ради Європи без своєї участі / Фото з відкритих джерел

      У МЗС Росії стверджують, що у Ради Європи без Росії "навряд чи може бути майбутнє". Відтак про вихід країни з організації мова не йде.

      Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, пише ТАСС.

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      Так, у російському відомстві в ситуації із можливим виключенням Росії традиційно звинувачують "певні сили". 

      Ні про яке виключення мова не йде. Ми знаємо, що є сили, які хотіли б розгорнути цю кризу у бік виключення РФ з Ради Європи, але це абсолютно тупиковий підхід, оскільки у організації без Росії навряд чи є майбутнє,
      – заявив Грушко.

      Російський дипломат вважає, що криза нібито зумовлена "невідповідністю" внутрішніх процедур Парламентської асамблеї Ради Європи фундаментальним принципам Ради Європи. За його словами, "ситуація, коли Росія позбавлена своїх фундаментальних прав в організації, є неприйнятною".

      Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Це означає, що Росія не поновить своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків.

      24 квітня ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

      28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

      Що таке Рада Європи?Це міжнародна організація у європейському просторі, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Дорадчими органами в організації є Венеційська комісія – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, та конгрес місцевої та регіональної влади Європи – консультативний орган, що представляє місцеві та регіональні влади. Один з найбільших успіхів Ради це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

      Теги: Новини Росії ПАРЄ Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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