У резолюції ПАРЄ визнали захоплених Росією українських моряків військовополоненими

Політичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи підтримав усі українські поправки до проекту резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці. Зокрема, комітет погодив статус захоплених Росією українських моряків як "військовополонені".

Про це у Facebоok повідомила перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Читайте також: Передати поранених моряків іншій країні: Україна озвучила Росії нову вимогу

Усі українські поправки в політичному комітеті буди підтримані. По ключовій – статусу моряків як військовополонених – у резолюції буде формулювання, що вони підпадають під визначення Женевської Конвенції, яка визначає статус саме військовополонених,

– написала Геращенко.

У попередньому варіанті проекту резолюції статус захоплених Росією українців мав назву "моряки".

Що таке ПАРЄ? Це один із двох головних статутних органів Ради Європи. До його складу входять представники парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим у Європі органом міжпарламентської співпраці. Асамблея ухвалює резолюції та рекомендації на основі доповідей, які готують депутати.

Як українські моряки стали російськими військовополоненими? 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам – частині до 24, частині – до 26 квітня.

Що таке Женевська конвенція? Конвенція про поводження з військовополоненими. Це міжнародно-правовий документ, ухвалений у Женеві, який регулює поводження з військовополоненими. Так, статті цього документу визначають військовополонених як ув'язнених держави, яка утримує їх, а не як ув'язнених того військового підрозділу, який захопив військовополонених, обумовлюють право військовополонених на повагу їх особи і честі, обумовлюють право жінок на обходження, відповідне до їх статі, і не допускають відмінностей у триманні між військовополоненими, за винятком утримання військовополонених різних звань у різних умовах.



Статті конвенції також покладають матеріальне забезпечення військовополонених на сторону, що їх полонила, розповідають про права військовополонених при їх потрапляння у полон, про особисті речі, спорядження і гроші, регулюють вимоги до приміщень, де утримуються військовополонені, забороняють утримання їх поблизу зони військових дій, у несприятливому кліматі, в антисанітарних або пожежонебезпечних умовах.