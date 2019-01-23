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      Передати поранених моряків іншій країні: Україна озвучила Росії нову вимогу

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      Денісова вимагає, щоб РФ передала українських моряків нейтральній країні
      Денісова вимагає, щоб РФ передала українських моряків нейтральній країні / Фото з відкритих джерел

      Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає кваліфікованої медичної допомоги для полонених українських моряків поза межами Росії.

      Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, у своєму зверненні до дипломатичних представництв держав-членів Європейського Союзу Денісова закликала країни ЄС посилити тиск на російську владу. Вона закликає передати поранених полонених українських моряків до третьої країни для лікування.

      Зокрема, я вимагаю від РФ направити поранених військовополонених до третьої (нейтральної) країни, для надання їм кваліфікованої медичної допомоги. Це відповідало б положенням Женевської конвенції 1949 року,
      – написала вона.

      Денісова також додала, що ні вона, ні адвокати досі не отримали жодної підтвердженої медичними довідками офіційної інформації про поранення українських моряків та їхнє лікування. Вона наголосила, що один з поранених моряків потребує негайної медичної допомоги.

      На підтвердження цього уповноважена з прав людини навела інформацію адвоката Сергія Бадамшина, який особисто бачив Василя Сороку 22 січня 2019 року.

      "Моряк потребує негайної медичної допомоги. Функції руки не відновлено, пальці не згинаються, набряк не сходить, а у самій руці залишилися уламки", – написала Денісова.

      Окрім того, омбудсмен відреагувала на інформацію щодо перевезення поранених Андрія Артеменка та Андрія Ейдера з медичного блоку СІЗО "Матросская тишина" до СІЗО "Лефортово".

      За висновками, наданими РФ, стан здоров’я трьох поранених задовільний, але з альтернативних джерел відомо, що це не так,
      – пояснила Денісова.

      Нагадаємо, 15 січня у Москві суд продовжив термін арешту ще 20 українським полоненим морякам. Четверо з них перебуватимуть під вартою до 24 квітня 2019 року, а 16 моряків – до 26 квітня.

      Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли 3 українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      У Росії звинуватили українські кораблі у тому, що ті нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу російських прикордонників українські судна продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росії вдалося захопити 2 українських кораблі та взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі українських полонених моряків триватиме у Росії до 25 травня. Адвокати моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Людмила Денісова Заручники
      Джерело: 24 Канал
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