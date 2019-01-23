Передати поранених моряків іншій країні: Україна озвучила Росії нову вимогу

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає кваліфікованої медичної допомоги для полонених українських моряків поза межами Росії.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Так, у своєму зверненні до дипломатичних представництв держав-членів Європейського Союзу Денісова закликала країни ЄС посилити тиск на російську владу. Вона закликає передати поранених полонених українських моряків до третьої країни для лікування.

Зокрема, я вимагаю від РФ направити поранених військовополонених до третьої (нейтральної) країни, для надання їм кваліфікованої медичної допомоги. Це відповідало б положенням Женевської конвенції 1949 року,

– написала вона.

Денісова також додала, що ні вона, ні адвокати досі не отримали жодної підтвердженої медичними довідками офіційної інформації про поранення українських моряків та їхнє лікування. Вона наголосила, що один з поранених моряків потребує негайної медичної допомоги.

На підтвердження цього уповноважена з прав людини навела інформацію адвоката Сергія Бадамшина, який особисто бачив Василя Сороку 22 січня 2019 року.

"Моряк потребує негайної медичної допомоги. Функції руки не відновлено, пальці не згинаються, набряк не сходить, а у самій руці залишилися уламки", – написала Денісова.

Окрім того, омбудсмен відреагувала на інформацію щодо перевезення поранених Андрія Артеменка та Андрія Ейдера з медичного блоку СІЗО "Матросская тишина" до СІЗО "Лефортово".

За висновками, наданими РФ, стан здоров’я трьох поранених задовільний, але з альтернативних джерел відомо, що це не так,

– пояснила Денісова.