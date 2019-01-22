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      В одного з полонених українських моряків досі є осколки в руці та не згинаються пальці: фото

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      У пораненого моряка Василя Сороки досі не згинаються пальці
      У пораненого моряка Василя Сороки досі не згинаються пальці / Фото з соціальних мереж

      Один із полонених у Росії українських моряків Василь Сорока досі не може згинати пальці. Це попри те, що московська уповноважена з прав людини Тетана Потяєва стверджувала, що моряк одужав на 80%.

      Про це після зустрічі з Сорокою повідомив член команди адвокатів полонених моряків Сергій Бадамшин.

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      "Звідки у Потяєвої ці цифри і методика, якою вона визначила процес одужання, мені невідомо. Але відомо одне, що функції руки не відновлюються, пальці не згинаються, набряк не сходить, у руці залишаються осколки, а медичні документи в порушення закону не надані не те, що адвокату, але навіть самому хворому", – написав адвокат у Facebook.

      Чому українські моряки опинились у російському полоні? 25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Свій вчинок у Росії пояснили вигадкою про те, що українські кораблі начебто неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу російських прикордонників українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки кораблі РФ відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Після обстрілу Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам – частині до 24, частині – до 26 квітня.

      що відомо про українських моряків у полоні росії: останні новини
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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