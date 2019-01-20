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      Захоплення українських моряків на Азові: капітан "Бердянська" поставив окупантам ультиматум

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      Роман Мокряк
      Роман Мокряк / Соцмережі

      Капітан захопленого Кремлем поблизу Керченської протоки українського судна "Бердянськ" Роман Мокряк заявив, що увесь екіпаж підкорявся його наказам. Відтак, він просить відпустити всіх, а залишити під вартою лише його

      Про це заявив його адвокат Ілля Новіков у коментарі "Громадському".

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      Коли Романа допитували як обвинуваченого, він сформулював свою позицію так. Якщо у Росії є претензії до того, що відбувалося на борту його корабля, то ці питання потрібно адресувати йому, а його екіпаж, що підкорявся його наказам, в будь-якому разі мають відпуститию Поки його екіпаж не буде відпущено, ніяких розмов, жодних показань він давати не буде,
      – зауважив правозахисник.

      За його словами, зараз Роман Мокряк ні на одне питання слідчих не відповідає, окрім імені, віку, та звання, посилаючись на Женевську конвенцію.

      "Він має намір вимагати звільнення своїх підлеглих – моряків з його корабля, затриманих разом з ним – і лише після цього буде відповідати на питання слідства. А у російських слідчих установка – вести справу як справу організованої групи", – підкреслив Новіков.

      Нагадаємо, 15 січня у Москві суд продовжив термін арешту 20 українським полоненим морякам. Четверо з них перебуватимуть під вартою до 24 квітня, а 16 – до 26 квітня. Наступного дня, 16 січня, суд продовжив термін арешту ще 4 українським морякам – до 24 квітня.

      Зауважимо, що адвокати моряків клопотали про те, щоб справи українців передали до військового суду, адже вони є військовополоненими. Проте російський суд відхилив це клопотання.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими? 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.

      українські моряки у полоні рф: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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