Кремль усвідомлює незаконність судового фарсу над українськими військовополоненими, – МЗС

Суд у Москві над українськими військовополоненими суперечить міжнародному гуманітарному праву. Про це ще раз засвідчив закритий режим засідання Лефортовського суду, що відбувся у середу, 16 січня, на якому вирішили неправомірно продовжити арешт для ще чотирьох українських військових.

Як наголосили у МЗС України, суд над українськими військовими суперечить Третій женевській конвенції 1949 року. Адже згідно із міжнародним договором, українських військовослужбовців слід вважати військовополоненими, хоча Росія цього не визнає.

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Ми вимагаємо від Росії поводитися з ними у повній відповідності до їхнього статусу та поважати їхні права згідно з міжнародним гуманітарним правом. Вимагаємо також від російської сторони невідкладно надати медичні висновки про стан здоров’я поранених військовополонених моряків та їхнє лікування,

– зауважили у відомстві.

Міністерство подякувало іноземним партнерам, які підтримали українських військовослужбовців у залі Лефортовського районного суду. Крім того, у МЗС закликали міжнародну спільноту засудити дії Росії та збільшити тиск на Москву, аби "забезпечити швидке і безумовне звільнення всіх 24 українських моряків".

Нагадаємо, що у середу, 16 січня, Лефортовський суд Москви продовжив арешт чотирьом українським морякам до 24 квітня. Увечері 15 січня московський суд визначив долю 20 українських військовополонених. Так, 16 із них перебуватимуть у російському СІЗО до 24 квітня, а ще чотири – до 26, оскільки через поранення їх взяли під варту на 2 дні пізніше. Українських моряків звинувачують у нібито незаконному перетині кордону Росії в Чорному морі.

Що таке Женевська конвенція? Женевська конвенція – це міжнародний договір, який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни. Першу конвенцію було підписано у 1864 році. Женевські конвенції включають в себе чотири універсальних міжнародних договори:



– Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у регулярних арміях



– Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, що потерпіли в корабельних аваріях, зі складу збройних сил на морі



– Конвенція про поводження з військовополоненими



– Конвенція про захист цивільного населення під час війни

Як українські моряки потрапили в полон у Росії?

25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли 3 українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.



У Росії звинуватили українські кораблі у тому, що ті нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу російських прикордонників українські судна продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росії вдалося захопити 2 українських кораблі та взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Попереднє слідство у справі українських полонених моряків триватиме у Росії до 25 травня. Адвокати моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.