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      Кремль осознает незаконность судебного фарса над украинскими военнопленными, – МИД

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      МИД Украины выразило протест на действия Лефортовского суда, который продлил арест украинским военнопленным
      МИД Украины выразило протест на действия Лефортовского суда, который продлил арест украинским военнопленным / tsn.ua

      Суд в Москве над украинскими военнопленными противоречит международному гуманитарному праву. Это еще раз подтвердил закрытый режим заседания Лефортовского суда, который состоялся в среду, 16 января, на котором решили неправомерно продлить арест еще четырех украинских военных.

      Как отметили в МИД Украины, суд над украинскими военными противоречит Третьей женевской конвенции 1949 года. Ведь согласно международному договору, украинских военнослужащих следует считать военнопленными, хотя Россия этого не признает.

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      Мы требуем от России обращаться с ними в полном соответствии с их статусом и уважать их права согласно международному гуманитарному праву. Требуем также от российской стороны безотлагательно предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья раненых военнопленных моряков и их лечении,
      – отметили в ведомстве.

      Министерство поблагодарило иностранных партнеров, которые поддержали украинских военнослужащих в зале Лефортовского районного суда. Кроме того, в МИД призвали международное сообщество осудить действия России и увеличить давление на Москву, чтобы "обеспечить скорейшее и безусловное освобождение всех 24 украинских моряков".

      Напомним, что в среду, 16 января, Лефортовский суд Москвы продлил арест четырем украинским морякам до 24 апреля. Вечером 15 января московский суд определил судьбу 20 украинских военнопленных. Так, 16 из них будут находиться в российском СИЗО до 24 апреля, а еще четыре – до 26, поскольку из-за ранения их взяли под стражу на 2 дня позже. Украинских моряков обвиняют в якобы незаконном пересечении границы России в Черном море.

      Что такое Женевская конвенция? Женевская конвенция – это международный договор, который закрепляет в международном праве нормы относительно гуманного отношения во время войны. Первая конвенция была подписана в 1864 году. Женевские конвенции включают в себя четыре универсальных международных договора:

      – Конвенция об улучшении участи раненых и больных в регулярных армиях

      – Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, пострадавших в корабельных авариях, из состава вооруженных сил на море

      – Конвенция об обращении с военнопленными

      – Конвенция о защите гражданского населения во время войны

      Как украинские моряки попали в плен в России?25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда 3 украинских военных корабля законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      В России обвинили украинские корабли в том, что те якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После нападения российских пограничников украинские судна продолжили следовать до Мариуполя, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      России удалось захватить 2 украинских корабля и взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Предварительное следствие по делу украинских пленных моряков продлится в России до 25 мая. Адвокаты моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год. А пока что пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ УКРАИНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В РОССИИ:​
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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