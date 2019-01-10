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      Российские "суды" в деле пленных украинских моряков уже имеют готовый приговор, – адвокат

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      Когда начнется судилище над украинскими моряками: мнение адвоката
      Когда начнется судилище над украинскими моряками: мнение адвоката / Иллюстративное фото

      "Суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако там уже имеют подготовленный приговор.

      Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал адвокат одного из моряков Илья Новиков.

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      Сам "суд", если он будет, состоится не ранее, чем через год. Скорее всего – через полгода, но это нереалистично. Поэтому очень важно до суда не довести,
      – заявил адвокат.

      По его словам, такие "суды" имеют уже подготовленный приговор и имеют исключительно формальный вид.

      "Эти заседания вообще не стоит рассматривать, как суд по делу моряков", – добавил Новиков.

      Отметим, что в России уже заговорили о судебном заседание, на котором украинским военнопленным собираются продлить меру пресечения. Так, наиболее вероятной датой называют 15 января.

      Как украинские моряки попали в русский плен?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Судьи Заложники Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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