Російські "суди" у справі полонених українських моряків вже мають готовий вирок, – адвокат

"Суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте там вже мають підготовлений вирок.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів адвокат одного із моряків Ілля Новіков.

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Сам "суд", якщо він буде, відбудеться не раніше, ніж через рік. Найшвидше – через півроку, але це нереалістично. Тому дуже важливо до цього суду не довести,

– заявив адвокат.

За його словами, такі "суди" мають уже підготовлений вирок і мають виключно формальний вигляд.

"Ці засідання взагалі не варто розглядати, як суд у справі моряків", – додав Новіков.

Зазначимо, що у Росії вже заговорили про судове засідання, на якому українським військовополоненим збираються продовжити запобіжний захід. Так, найімовірнішою датою називають 15 січня.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.