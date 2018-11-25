Конфлікт у Азовському морі: Росія застосувала зброю по українських кораблях, є поранений

Під час виходу з Керченської протоки прикордонні кораблі ФСБ Росії відкрили вогонь по кораблях Військово-морських сил ЗСУ.

Про це заявив представник президента України в АР Крим Борис Бабін на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: "Росія шукає морської війни": український посол про дії РФ в Азовському морі

"На виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України. На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги", – зауважив він.

Також представник президента нагадав, що до цього росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з так окупованого ними ''територіального моря РФ'' біля Криму.

Згодом цю інформацію підтвердили у Військово-морських силах. За словами українських військових, у результаті було пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ".

"Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження", – наголошують у ВМС.

Новина доповнюється