Конфлікт у Азовському морі: Росія застосувала зброю по українських кораблях, є поранений
Під час виходу з Керченської протоки прикордонні кораблі ФСБ Росії відкрили вогонь по кораблях Військово-морських сил ЗСУ.
Про це заявив представник президента України в АР Крим Борис Бабін на своїй сторінці у Facebook.
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"На виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України. На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги", – зауважив він.
Також представник президента нагадав, що до цього росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з так окупованого ними ''територіального моря РФ'' біля Криму.
Згодом цю інформацію підтвердили у Військово-морських силах. За словами українських військових, у результаті було пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ".
"Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження", – наголошують у ВМС.
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