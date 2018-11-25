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      Конфлікт у Азовському морі: Росія застосувала зброю по українських кораблях, є поранений

      11570 Читать новость на русском
      Конфлікт у Азовському морі: Росія застосувала зброю по українських кораблях, є поранений

      Під час виходу з Керченської протоки прикордонні кораблі ФСБ Росії відкрили вогонь по кораблях Військово-морських сил ЗСУ.

      Про це заявив представник президента України в АР Крим Борис Бабін на своїй сторінці у Facebook.

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      "На виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України. На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги", – зауважив він. 

      Також представник президента нагадав, що до цього росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з так окупованого ними ''територіального моря РФ'' біля Криму. 

      Згодом цю інформацію підтвердили у Військово-морських силах. За словами українських військових, у результаті було пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ".

      "Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження", – наголошують у ВМС.

       Новина доповнюється 

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини України
      Джерело: 24 канал
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