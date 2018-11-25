18:08
25 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, сьогодні
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Росія шукає морської війни": український посол про дії РФ в Азовському морі

      136 Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба
      Дмитро Кулеба / Lb.ua

      Своїми діями Росія намагається спровокувати Україну та витіснити її із Азовського моря. Його акваторію РФ використовує як новий фронт для своєї агресії.

      Про це заявив представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у коментарі "Укрінформ".

      Читайте також: Ескалація в Азовському морі: українські кораблі приведені в бойову готовність

      Останні події свідчать, що Росія провокує Україну, шукаючи морської війни. Це новий фронт російської агресії проти України. Ситуація очевидна і для нас, і для наших міжнародних партнерів. Час висловлення глибокого занепокоєння минув. Україна робитиме свою робот,
      – сказав дипломат.

      За його словами, РФ намагається витіснити Україну із Азовського моря. 

      Він також додав, що зараз просто необхідні чіткі дипломатичні, санкційні та безпекові дії партнерів України, щоб демотивувати Росію продовжувати ескалацію.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.

      Згодом стало відомо про те, що РФ заблокувала рух для суден через Керченську протоку. Також відомо, що російські військові гвинтокрили супроводжують українські судна. Окрім цього, окупанти підняли в небо винищувачі. Своєю чергою, в Україні повідомили, що екіпажі бронекатерів перебувають у повній готовності та готові до висадки російського десанту.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Анексія Криму Конфлікт в Азовському морі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      сьогодні , 17:01 Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      Ольга Черненко 1009
      Прогнозована Росія і безсила Україна
      сьогодні , 15:15 Прогнозована Росія і безсила Україна
      Анатолій Яворський 1728
      Россия беспомощна из-за санкций
      сьогодні , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 2515
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 09:02 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька 18730
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сьогодні , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 985
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Росії похвалились, що біженці з Донбасу поповнили їхній "демографічний ресурс"
      15 квітня 2015 , 11:19
      По яких сферах економіки Росії вдарять нові санкції США: думка експерта
       18 травня 2017 , 14:35
      Головні новини футболу 23 серпня: Зоря розписала нічию з РБ Лейпциг в Лізі Європи, Бетіс намагається підписати Зінченка
       24 серпня , 07:00
      Головні новини футболу 3 жовтня: Коноплянка допоміг Шальке обіграти Локомотив, Олімпік змінив головного тренера
       4 жовтня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук