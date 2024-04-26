Вищий антикорупційний суд залишив Сольського під вартою до 24 червня, повідомляє 24 Канал.
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За міністра можуть внести заставу
За міністра Сольського можна внести заставу в розмірі 75 мільйонів гривень. Хоч сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою з можливістю внесення застави у трохи більш як 200 мільйонів. Зокрема прокурори висловили занепокоєння тим, що Сольський як батько трьох неповнолітніх дітей і як високопосадовець, який має закордонні відрядження, може вільно покинути Україну та уникнути покарання.
Натомість адвокат Назар Кульчицький назвав ці ризики необґрунтованими. Мовляв, міністр регулярно здійснює закордонні поїздки та завжди повертається. За його словами, був лиш один випадок, коли він покинув кордон не для відрядження, і це було для лікування.
Також сторона захисту заявила, що названа сума є непідйомною для Сольського. Мовляв, його дані про доходи, які назвала прокурорка Анастасія Андронова, не відповідають дійсності.
Якщо Сольський вийде під заставу, на нього покладуть ряд процесуальних обов’язків. У такому разі міністр повинен:
- прибувати до суду за кожним викликом,
- не відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора/судді,
- не спілкуватися зі свідками,
- здати документи для виїзду за кордон.
Що передувало
- Миколі Сольському вручили підозру у заволодінні державною землею вартістю 291 мільйон гривень. Також його викрили у спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів.
- Крім Сольського, в оборудці брали участь особи органів Держгеокадастру та посадові особи, які контролювали діяльність цих органів.
- Згідно з матеріалами справи, міністр агрополітики та інші фігуранти заволоділи 1 250 земельними ділянками загальною площею 2 493 га.
- 24 квітня міністр подав у відставку. Також він заявив, що вручена підозра стосується періоду 2017 – 2018 років, коли він був адвокатом і не обіймав державних посад.
- Заяву Миколи Сольського про відставку Верховна Рада розгляне на одному із найближчих пленарних засідань.