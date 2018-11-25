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      Ескалація в Азовському морі: Росія супроводжує українські кораблі бойовими вертольотами

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      Росія супроводжує українські кораблі в Азовському морі бойовими вертольотами
      Росія супроводжує українські кораблі в Азовському морі бойовими вертольотами / Фото з відкритих джерел

      Росія залучила ударні вертольоти Збройних Сил до супроводу катерів Військово-морських сил України. При цьому українські кораблі вже третю годину чекають проходу Керченською протокою – її перекрила Росія.

      Про це повідомляє прес-центр ВМС ЗСУ в Facebook.

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      Так, близько першої години дня ВМС ЗСУ зафіксували два ударні вертольоти збройних сил Росії Ка-52.

      У відомстві зазначають, що вони взяли бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю українських військових катерів. У ВМС додали, що українські кораблі вже третю годину чекають проходу Керченською протокою.

      О 13:42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони в зв’язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря, рух протокою закритий в обидві сторони, 
      – зазначають у ВМС ЗСУ.

      За даними відомства, ця інформація поки що не підтверджується міжнародною системою контролю судноплавства.

      Окрім того, командування ВМС ЗС України наголошує, що диспетчери російських портів Керч та Кавказ у неділю, 25 листопада, зранку не відповідали на виклики кораблів українських ВМС.

      При цьому зазначається, що раніше 25 листопада зафіксували переговори диспетчера порту Керч "БЕРЕГ-23" з мпк ЧФ РФ "Суздалець" щодо виявлення кораблів ВМС ЗС України.

      "У той же час на виклики кораблів українських ВМС диспетчери портів Керч та Кавказ не відповідали. Прикордонні кораблі РФ продовжують супроводження українських військових кораблів на небезпечній відстані", – мовиться у повідомленні.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя попри агресивні провокації російських прикордонників.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Збройні Сили України Новини політики Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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