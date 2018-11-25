16:44
25 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, сегодня
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Эскалация в Азовском море: Россия сопровождает украинские корабли боевыми вертолетами

      1010 Читати новину українською
      Россия сопровождает украинские корабли в Азовском море боевыми вертолетами
      Россия сопровождает украинские корабли в Азовском море боевыми вертолетами / Фото из открытых источников

      Россия привлекла ударные вертолеты Вооруженных Сил к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины. При этом украинские корабли уже третий час ждут прохода через Керченский пролив – его перекрыла Россия.

      Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ в Facebook.

      Читайте также: Эскалация в Азовском море: Россия перекрыла пролив из-за приближения украинских кораблей

      Так, около часа дня ВМС ВСУ зафиксировали два ударных вертолета вооруженных сил России Ка-52.

      В ведомстве отмечают, что они приняли боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием украинских военных катеров. В ВМС добавили, что украинские корабли уже третий час ждут прохода через Керченский пролив.

      В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение через пролив закрыто в обе стороны,
      – отмечают в ВМС ВСУ.

      По данным ведомства, эта информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства.

      Кроме того, командование ВМС ВС Украины отмечает, что диспетчеры российских портов Керчь и Кавказ в воскресенье, 25 ноября, утром не отвечали на вызовы кораблей украинских ВМС.

      При этом отмечается, что ранее 25 ноября зафиксировали переговоры диспетчера порта Керчь "БЕРЕГ-23" с мпк ЧФ РФ "Суздалец" по выявлению кораблей ВМС ВС Украины.

      "В то же время на вызовы кораблей украинских ВМС диспетчеры портов Керчь и Кавказ не отвечали. Пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей в опасной близости", – говорится в сообщении.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь несмотря на агрессивные провокации российских пограничников.

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Конфликт в Азовском море Вооруженные Силы Украины Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прогнозована Росія і безсила Україна
      сегодня , 15:15 Прогнозована Росія і безсила Україна
      Анатолій Яворський 1157
      Россия беспомощна из-за санкций
      сегодня , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 2273
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 09:02 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька 35681
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сегодня , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 908
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      24 ноября , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 491
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Народ возьмет Януковича под стражу или закроет ему выезд из страны, - Кужель
       30 июля 2013 , 15:37 13
      Царев пытается выселить переселенцев из дома, в котором они живут с июля
       4 февраля 2015 , 21:54
      "Захарченко сдох": фанаты украинского клуба отреагировали на убийство главаря "ДНР"
       1 сентября , 22:34
      Нефть резко подешевела, а бензин в Украине будет дорожать
       15 октября , 14:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук