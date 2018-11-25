Эскалация в Азовском море: Россия сопровождает украинские корабли боевыми вертолетами

Россия привлекла ударные вертолеты Вооруженных Сил к сопровождению катеров Военно-морских сил Украины. При этом украинские корабли уже третий час ждут прохода через Керченский пролив – его перекрыла Россия.

Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ в Facebook.

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Так, около часа дня ВМС ВСУ зафиксировали два ударных вертолета вооруженных сил России Ка-52.

В ведомстве отмечают, что они приняли боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием украинских военных катеров. В ВМС добавили, что украинские корабли уже третий час ждут прохода через Керченский пролив.

В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение через пролив закрыто в обе стороны,

– отмечают в ВМС ВСУ.

По данным ведомства, эта информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства.

Кроме того, командование ВМС ВС Украины отмечает, что диспетчеры российских портов Керчь и Кавказ в воскресенье, 25 ноября, утром не отвечали на вызовы кораблей украинских ВМС.

При этом отмечается, что ранее 25 ноября зафиксировали переговоры диспетчера порта Керчь "БЕРЕГ-23" с мпк ЧФ РФ "Суздалец" по выявлению кораблей ВМС ВС Украины.

"В то же время на вызовы кораблей украинских ВМС диспетчеры портов Керчь и Кавказ не отвечали. Пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей в опасной близости", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь несмотря на агрессивные провокации российских пограничников.