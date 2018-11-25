У ФСБ розповіли, чому напали на українські кораблі в Азовському морі

У Федеральній службі безпеки РФ прокоментували агресивні дії своїх кораблів проти трьох кораблів Військово-морських сил ЗС України.

Про це повідомляє РБК.

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У російському відомстві заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

За їхніми словами Україна не подала заявки на прохід через Керченську протоку.

"Кораблі небезпечно маневрують, не підкоряються законним вимогам російської влади", – додали в ФСБ.

Однак українські військові зазначили, що про плановий перехід було заздалегідь поінформовано.

Нагадаємо, представниця ЄС із питань закордонних справ Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз збирається застосувати конкретні заходи щодо Росії через ситуацію в Азовському морі. Також, Кремль попередили про необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в морі, оскільки вони завдають шкоди не тільки економіці України, а й суднам під прапорами європейських країн.



25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Резолюція також пропонує призначити спецпосланця по Криму, який займатиметься станом справ у регіоні. Член комітету з оборони і безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України.