Росія направила у Керченську протоку винищувачі, – ЗМІ

У зв'язку з рухом трьох українських кораблів до Керченської протоки на патрулювання району направлено кілька російських бойових літаків.

Про це повідомляє "Інтрефакс" з посиланням на джерела.

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"Для патрулювання підняті кілька бойових літаків, які базуються на півострові", - сказав співрозмовник агентства.

Телеканал НТВ у своєму репортажі підтверджує, що "над Кримським мостом баражувала пара штурмовиків Су-25". Телеканал продемонстрував кадри прольоту російських літаків.

Штурмові літаки РФ над Керчинською протокою: дивіться відео