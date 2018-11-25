Росія направила у Керченську протоку винищувачі, – ЗМІ
У зв'язку з рухом трьох українських кораблів до Керченської протоки на патрулювання району направлено кілька російських бойових літаків.
Про це повідомляє "Інтрефакс" з посиланням на джерела.
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"Для патрулювання підняті кілька бойових літаків, які базуються на півострові", - сказав співрозмовник агентства.
Телеканал НТВ у своєму репортажі підтверджує, що "над Кримським мостом баражувала пара штурмовиків Су-25". Телеканал продемонстрував кадри прольоту російських літаків.
Штурмові літаки РФ над Керчинською протокою: дивіться відео
Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм
Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.