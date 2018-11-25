Россия направила в Керченский пролив истребители, – СМИ

В связи с движением трех украинских кораблей к Керченскому проливу на патрулирование района направлено несколько российских боевых самолетов.

Об этом сообщает "Интрефакс" со ссылкой на источники.

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"Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, базирующихся на полуострове", - сказал собеседник агентства.

Телеканал НТВ в своем репортаже подтверждает, что "над Крымским мостом находилась пара штурмовиков Су-25". Телеканал продемонстрировал кадры пролета российских самолетов.

Штурмовые самолеты РФ над Керчинским проливом: смотрите видео

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь.