Россия направила в Керченский пролив истребители, – СМИ
В связи с движением трех украинских кораблей к Керченскому проливу на патрулирование района направлено несколько российских боевых самолетов.
Об этом сообщает "Интрефакс" со ссылкой на источники.
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"Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, базирующихся на полуострове", - сказал собеседник агентства.
Телеканал НТВ в своем репортаже подтверждает, что "над Крымским мостом находилась пара штурмовиков Су-25". Телеканал продемонстрировал кадры пролета российских самолетов.
Штурмовые самолеты РФ над Керчинским проливом: смотрите видео
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь.
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