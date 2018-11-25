Ескалація в Азовському морі: Росія погрожує застосувати зброю проти українських суден

Після початку руху на вихід корабельної групи ВМС ЗС України з Керченської протоки російські кораблі та катери розпочали їх переслідування. РФ погрожує застосувати проти українських суден зброю, якщо вони не зупиняться.

Про це інформує прес-служба ВМС ЗС України у Facebook.

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Російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських сил України та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї. Також з’явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель ПС ФСБ РФ "Дон" з метою спроби абордажу,

– йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що попри погрози з боку Росії українські кораблі продовжують виконувати поставлене перед ними завдання.

Додамо, що раніше командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко заявив, що екіпажі українських суден, які намагаються пройти через Керченську протоку та потрапити у порт Маріуполя, приведені в бойову готовність.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.



Згодом стало відомо про те, що РФ заблокувала рух для суден через Керченську протоку. Також відомо, що російські військові гвинтокрили супроводжують українські судна. Окрім цього, окупанти підняли в небо винищувачі. Своєю чергою, в Україні повідомили, що екіпажі бронекатерів перебувають у повній готовності та готові до висадки російського десанту.